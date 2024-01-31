На Сахалине иностранца подозревают в пропаганде терроризма

На Сахалине возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона. Мужчину подозревают в пропаганде терроризма.

По данным ФСБ, поводом для расследования стала публикация в соцсетях. Иностранец восхвалял террористическую организацию, деятельность которой запрещена на территории России. При этом запись была размещена в публичном доступе.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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