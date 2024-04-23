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Вторник, 23 апреля 2024, 10:55 мск

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На Камчатке арестовали прибывших в Россию для охоты на медведя американцев

На Камчатке задержали двух американцев, которые приехали на полуостров ради охоты. Об этом сообщает пресс-служба Елизовского районного суда.

Иностранцев сопровождал гражданин России. Он организовал коллективную охоту на бурых медведей. Всех обвиняемых судили по административной статье о незаконной передаче и использовании огнестрельного оружия и патронов к нему.

«Дела об административном правонарушении рассмотрены. Правонарушителям назначено административное наказание в виде административного ареста», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подсудимые могут обжаловать вердикт.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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