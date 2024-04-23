На Камчатке арестовали прибывших в Россию для охоты на медведя американцев

На Камчатке задержали двух американцев, которые приехали на полуостров ради охоты. Об этом сообщает пресс-служба Елизовского районного суда.
Иностранцев сопровождал гражданин России. Он организовал коллективную охоту на бурых медведей. Всех обвиняемых судили по административной статье о незаконной передаче и использовании огнестрельного оружия и патронов к нему.
«Дела об административном правонарушении рассмотрены. Правонарушителям назначено административное наказание в виде административного ареста», – говорится в сообщении.
Отмечается, что подсудимые могут обжаловать вердикт.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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