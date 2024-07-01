Житель Приморья забил до смерти приятеля и расчленил сожительницу

В Приморье задержали убийцу двух человек. Мужчина забил до смерти приятеля полгода назад, а в начале июня расправился с сожительницей. Об этом сообщает региональное управление СКР.

В полицию обратился отец, который сообщил об исчезновении своего 37-летнего сына. Следователи установили, что к пропаже человека причастен 38-летний житель Дальнегорска. Подозреваемого задержали, на допросе он признался в убийстве.

Выяснилось, что фигурант забил приятеля до смерти в декабре прошлого года и спрятал тело в лесу. Кроме того, стало известно, что в начале июня 2024 года он убил свою 55-летнюю сожительницу, расчленил тело и скинул останки в ущелье.

Следователи осмотрели места, на которые указал убийца, и нашли труп мужчины и части тела женщины.

«В настоящее время обвиняемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», – говорится в сообщении.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube