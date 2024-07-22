Житель Приморья задушил отца и инсценировал автокатастрофу

В Приморском крае мужчину обвиняют в убийстве отца. Подозреваемый пытался уйти от ответственности, инсценировав ДТП.

По данным следствия, 19 июля житель села Яблоновка во время конфликта нанес отцу удар, а затем задушил его.

«Пытаясь скрыть факт преступления, фигурант совместно со знакомым погрузил тело убитого в автомобиль и инсценировал дорожно-транспортное происшествие, съехав на автомобиле в кювет», – сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube