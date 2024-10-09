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Среда, 9 октября 2024, 12:25 мск

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В Приморье мигрантам запретят более 40 видов деятельности

В Приморском крае с 2025 года существенно ограничат привлечение мигрантов в качестве рабочей силы. Иностранным гражданам запретят заниматься 41 видом экономической деятельности.

Иностранцы не смогут работать в тех областях, защищенность которых критически важна для безопасности жителей Приморья и функционирования систем управления и жизнеобеспечения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления губернатора Олега Кожемяко.

Речь идет о запрете привлечения мигрантов в сферы образования, здравоохранения и социального обеспечения населения, производства лекарственных средств, энерго- и водообеспечения, пассажирских и грузовых перевозок, производства топлива, нефте- и других химических продуктов, курьерской службы, сбора и утилизации отходов и сточных вод.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся для обеспечения приоритетного права россиян на трудоустройство, снижения уровня неформальной занятости и социальной напряженности в обществе, а также обеспечения национальной безопасности региона.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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