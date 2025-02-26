На Камчатке задержали женщину за фиктивную регистрацию сотен мигрантов

Жительница Камчатки незаконно зарегистрировала более 150 мигрантов. Ранее женщину уже судили за нарушения миграционного законодательства.
«Выявлен факт нарушения миграционного законодательства 38-летней местной жительницей. Установлено, что с октября 2024 года по январь 2025 года, она фиктивно поставила на миграционный учет не менее 150 иностранных граждан по месту пребывания и за это получила от них денежное вознаграждение», – говорится в сообщении УМВД России по Камчатскому краю.
В 2024 году женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет 197 иностранных граждан по месту пребывания. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено новое уголовное дело за фиктивную регистрацию. Женщине избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении.
Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова
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