Во Владивостоке оспорили мягкий приговор мигрантам, изнасиловавшим девушку на пляже

Прокуратура обжаловала приговор трем мигрантам, которые были признаны виновными в изнасиловании девушки на пляже бухты Лазурная во Владивостоке. Иностранцы были приговорены к срокам от 5 до 5,5 лет колонии. Надзорное ведомство сочло наказание мягким и попросило усилить его вплоть до максимально возможного.

В июне 2024 года четверо граждан Узбекистана, находившихся на территории РФ нелегально, около кафе в районе бухты Лазурная напали на 22-летнюю сотрудницу заведения и, угрожая ножом, изнасиловали девушку. Злоумышленников, которые планировали скрыться за пределы РФ, задержали в аэропорту Владивостока. По факту надругательства над девушкой было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством). Один из фигурантов скончался, дело в отношении него прекратили в связи со смертью. Еще троим мигрантам суд 22 мая назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 5,5 лет.

При этом, как указывает прокуратура Приморского края, гособвинитель просил назначить подсудимым наказание, близкое к максимально возможному – в виде 9 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Чрезмерно мягкое наказание послужило поводом к оспариванию приговора прокурором в апелляционном порядке», – отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Советского района Владивостока внесла апелляционное представление в Приморский краевой суд с просьбой усилить наказание виновным вплоть до максимально возможного.

Результаты рассмотрения апелляционного представления поставлены на контроль в надзорном ведомстве, добавили в прокуратуре.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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