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Финансы

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Публикации за 13.04.17

ЦБ предрек обвал цен на нефть до $40-45 за баррель / А рублю – умеренное падение курса

ЦБ предрек обвал цен на нефть до $40-45 за баррель А рублю – умеренное падение курса

Цены на нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективе могут скорректироваться до 40-45 долларов за баррель. С таким прогнозом выступила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

«Как вы, конечно, знаете, базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель», – сообщила Юдаева на Форуме финансовой стабильности. Отметим, что нефть марки Brent с утра в четверг торговалась на уровне 55,8 доллара за баррель.

«Благодаря согласованным действиям стран ОПЕК и другим производителям нефти рынок нефти стал более сбалансированным, а цены на нефть выросли. При этом цены на нефть в последние несколько кварталов закрепились в некотором довольно широком коридоре. Это дает больше стабильности с точки зрения понимания долгосрочных трендов. Тем не менее, разброс возможных сценариев достаточно велик», – приводит РИА «Новости» ее слова.

Кроме того Юдаева отметила, что укрепление рубля в первом квартале 2017 года было обусловлено в основном притоком выручки от внешней торговли и в гораздо меньшей степени связано с carry trade. Ранее аналитики отмечали, что с начала года рубль укрепился к доллару на 4,1%. В январе-марте курс в среднем составлял 58,8 рубля за доллар, тогда как базовый прогноз Минэкономразвития по среднегодовому курсу доллара к рублю был 67,5.

«Основные поступления иностранной валюты (в РФ – прим. ред.) в первом квартале этого года были связаны с текущим счетом, который составил 22,8 млрд долларов. Чистый вывоз капитала частным сектором в первом квартале 2017 года в размере 15,4 млрд долларов стал, по сути, во многом зеркальным отражением этого притока», – отметила она Юдаева.

Российские банки, на счета которых поступила экспортная выручка, размещали ее в форме иностранных активов, прежде всего на депозитах банков-корреспондентов, также пояснила первый зампред ЦБ. «Поэтому-то укрепление рубля, которое мы наблюдали в первом квартале 2017 года, в первую очередь обусловлено притоком иностранной валюты по каналу внешней торговли, и в гораздо меньшей степени это было связано с другими факторами, включая и операции carry trade», – заключила Юдаева.

Напомним, керри-трейд (carry trade) – одна из торговых стратегий, основанная на покупке и продаже валют. Она базируется на том, что в странах действуют различные процентные ставки относительно средств в нацвалютах, и состоит в заимствовании средств в национальной валюте у государств с низкими процентными ставками и инвестировании их в валюте стран, установивших высокие проценты. У термина нет общепринятого перевода на русский язык.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.04.17

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