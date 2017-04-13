Глава МЭР снова пророчит российской валюте ослабление: к концу года доллар станет дороже 62 рублей

Публикации за 13.04.17

Сегодня министр экономического развития (МЭР) РФ Максим Орешкин вновь выступил с прогнозом о предстоящем ослаблении российской валюты. По его словам, это произойдет в любом случае – даже при сохранении нынешних относительно высоких цен на нефть. При таком сценарии к концу года доллар подорожает до 62 рублей, а если «черное золото» подешевеет – то рубль обвалится еще сильнее.

При этом министр в очередной раз подтвердил, что укрепившийся рубль несет риски для восстановления экономики и может привести к замедлению экономического роста уже в середине года.

Выступая с докладом на заседании правительства РФ, Орешкин отметил, что при снижении цен на нефть до $40 за баррель к концу 2017 года, что, кстати, заложено в базовом прогнозе Минэкономразвития, отечественная валюта ослабнет – доллар подорожает до 68 рублей.

В то же время глава МЭР добавил, что, согласно другому сценарию, при сохранении текущих цен на нефть рубль все равно утратит позиции – к концу 2017 года доллар подорожает примерно до 62 рублей.

Стоит отметить, что в настоящее время «черное золото» марки Brent вновь поднялось в стоимости до $56 за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне $53,29 за баррель. На фоне повышения нефтяных котировок биржевой курс доллара опустился до 56,39 рубля, евро – 59,96 рубля.

Официальный курс доллара на завтра, 14 апреля, составляет 56,6019 рубля, евро – 60,2867.

Орешкин пояснил, что «активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса уже в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля».

«При сценарии сохранения крепкого рубля это будет означать быстрое снижения инфляции и станет сигналом для более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Банком России, что тоже будет являться фактором для ослабления рубля», – сказал Орешкин.

По оценке Минэкономразвития, в 2018-2020 годы проводимая денежно-кредитная политика обеспечит сохранение роста цен на целевом уровне в 4%, но курс рубля будет слабо ослабевать в номинальном выражении относительно доллара, при этом в реальном выражении он несколько укрепится.

Вместе с тем, Орешкин обратил внимание, что в прогнозе до 2020 года с учётом сохранения запасов нефти в мире на высоком уровне и активного роста добычи сланцевой нефти в США министерство вновь ориентируется на консервативный сценарий, согласно которому баррель нефти Urals будет стоит на уровне $40, и в дальнейшем эта цена будет подрастать на уровень инфляции в США.

«Мы также предполагаем, что санкции, действующие в настоящий момент, останутся без изменения на весь срок действия прогноза», – сказал Орешкин.

Как сообщал «Новый День», сегодня первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева также выступила с прогнозом о падении цен на нефть. По оценке регулятора, «черное золото» в краткосрочной и среднесрочной перспективе может скорректироваться до $40-45 за баррель.

«Как вы, конечно, знаете, базовый сценарий Банка России исходит из того, что уже в кратко- и среднесрочной перспективе цены на нефть скорректируются на уровне 40-45 долларов за баррель», – сказала Юдаева на Форуме финансовой стабильности.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.04.17

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