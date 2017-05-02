Обвинение требует 10 лет тюрьмы для экс-главы Внешпромбанка за хищение 114 млрд рублей

Публикации за 02.05.17

Прокурор попросил суд приговорить бывшего президента ООО «Внешпромбанк» Ларису Маркус к 10 годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 400 тысяч. Ее обвиняют в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Маркус с сообщниками похитили более 114 миллиардов рублей.

Дело о мошенничестве во «Внешпромбанке» слушается в Хамовническом районном суде Москвы в особом порядке, передает РАПСИ. Подсудимые признали свою вину. Для другого фигуранта Екатерины Глушаковой обвинение попросило 5 лет лишения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей.

Тем временем, адвокаты Маркус настаивают на наказании, не связанном с лишением свободы. Защита напомнила суду, что экс-глава «Внешпромбанка» имеет положительную характеристику от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, а также награждена орденом Русской православной церкви. Кроме того, Маркус участвовала в проектах под эгидой ООН и ЮНЕСКО.

Адвокат Глушаковой также напомнил, что его подзащитная добровольно явилась в полицию, ранее вела скромный образ жизни и обеспечивает пожилую мать. По его словам, находясь в должности вице-президента «Внешпромбанка», Глушакова была введена в заблуждение относительно истинных целей Маркус.

Напомним, ЦБ РФ 21 января отозвал у «Внешпромбанка» лицензию, посчитав невозможной его санацию. Регулятор объяснил свои действия, прежде всего, тем, что руководство банка проводило масштабные операции по выводу активов, оценив «дыру» в капитале банка в 187,4 млрд рублей. Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Центробанка, а его отчетность не содержала достоверной информации.

23 апреля Генеральная прокуратура РФ подтвердила факт задержания в Монако бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова, заочно арестованного в России по подозрению в крупном мошенничестве, решается вопрос о его экстрадиции. По данным открытых источников, беглый банкир скрывался за границей с декабря прошлого года. Беджамов – брат Ларисы Маркус, арестованной 22 декабря 2015 года.

Стоит отметить, что «Внешпромбанк» использовали для сохранения средств VIP­-вкладчики, крупные чиновники – порядка 27 млрд рублей из 72 млрд рублей вкладов, находящихся в банке на 1 ноября. Кроме того, здесь же держали деньги госкомпании – назывались «Роснефть», «Транснефть», «Роснефтегаз», Олимпийский комитет России. Сообщалось также, что вкладчиками проблемного банка оказались, в том числе, родственники высокопоставленных чиновников. В их числе жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина, супруга вице-премьера Дмитрия Козака Наталья Квачева и зять главы «Транснефти» Николая Токарева Андрей Болотов.

Москва, Зоя Осколкова

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