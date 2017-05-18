Рубль резко обвалится до конца года / Девальвация нацвалюты на 14% заложена в бюджет

Публикации за 18.05.17

Российский рубль заметно ослабнет до конца 2017 года, ожидает Минфин РФ. Резкая девальвация нацвалюты заложена в оценку финансовых активов правительства – Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает издание finanz.ru со ссылкой на поправки к федеральному бюджету, которые Министерство России опубликовало во вторник на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно поправкам, до конца года из Резервного фонда Минфин намерен изъять и направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 трлн рублей, но сейчас таких денег в фонде, который хранится в валюте на счетах ЦБ, нет. По данным Минфина, на 1 мая Резервный фонд оценивался лишь в 931 млрд рублей. Таким образом, чтобы план кабмина был выполнен, валютная корзина, в которую вложены резервы, должна подорожать относительно рубля на 129 млрд рублей, или 13,8%. Это может означать рост доллара до 65,4 рубля, а евро – до 72,9 рубля, пишет издание. Картину, впрочем, могут изменить колебания иностранных валют друг к другу.

Согласно поправкам, Минфин намерен продолжить расходовать средства из Резервного фонда, сократившегося в 4 раза с начала падения цен на нефть, даже несмотря на дополнительные нефтегазовые доходы. Из-за того, что цена на нефть почти на 20% выше, чем заложено в бюджете, они составят 1,1 трлн рублей до конца года. Часть этих денег – около 600 млрд рублей – будет направлена на скупку валюты, которая в конце года будет зачислена в резервы. Эти операции стартовали в феврале, и уже позволили правительству накопить 2,6 млрд долларов.

Получается, что одной рукой Минфин тратит резервы, а другой – накапливает. В результате «операции по балансировке бюджета окажутся масштабной государственной спекуляцией на валютном рынке с целью манипулирования курсом – купим сейчас, пока доллар дешев, с тем, чтобы продать потом, когда вырастет», – отмечал начальник операций на денежном и валютном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук в своей колонке в газете «Ведомости». Причем, продавать валюту Минфин будет ЦБ, что означает новую эмиссию рублей, поскольку Банк России финансирует операции за счет «печатания» новых денег, указывает эксперт.

Очевидно, правительство не устраивает плавающий курс, и оно хотело бы его «подкрутить». При этом «важно отдавать себе отчет в том, что укрепление рубля не является злом само по себе, – пишет эксперт. – Да, экспортеры нефти лишаются сверхдоходов, а бюджет сводить сложнее, однако при укреплении рубля получают поддержку те, кто нуждается в закупках иностранного оборудования для модернизации, растет благосостояние граждан, хранящих сбережения в рублях».

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин назвал удовлетворительным нынешний курс рубля. «В целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся», – заявил Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

В свою очередь, аналитики департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ предупредили о рисках занижения курса рубля. По их мнению, от дешевой национальной валюты выигрывают только трудоемкие торгуемые сектора за счет сокращения стоимости труда в валютном выражении. В то же время снижаются инвестиции в высокотехнологичные производства, которые обеспечивают конкурентные преимущества российской экономики на мировом рынке. По их мнению, дешевая нацвалюта создает конкуренцию за счет благосостояния населения.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.05.17

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