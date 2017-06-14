Киргизия выпустит криптовалюту, обеспеченную золотом

Киргизия станет первой страной Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которая выпустит собственную национальную криптовалюту. Цель проекта – привлечь инвестиции для разработки нового месторождения золота.

Ответственной за выпуск национальной электронной валюты Киргизии назначена местная госкомпания «Торговый дом Кыргызстан». Пока власти не определились со стоимостью цифровых сертификатов – токенов. Однако уже известно, что деньги, полученные от продажи криптовалюты, будут направлены на разработку золотого месторождения с объемом запасов 40 тонн. Приток инвестиций ожидается в размере от 5 млн до 40 млн долларов, пишут «Известия».

Планируется, что инвесторы, приобретающие криптовалюту с рабочим названием GoldenRock, в перспективе смогут обменять ее на золото. Если схема с привлечений цифровых денег окажется эффективной, власти Киргизии надеются применить ее к ряду сельскохозяйственных проектов.

Напомним, ранее Центробанк РФ сообщал, что ведет разработку национальной криптовалюты России. Регулятор создал рабочую группу по электронным валютам, в которую входят представители не только ЦБ, но и Минфина и других профильных ведомств. В первую очередь изучается вопрос безопасности виртуальной валюты для рядовых граждан. Минфин выступил с предложением определить любые криптовалюты как «иное имущество», нормы обращения с которым прописаны в Гражданском кодексе России. В министерстве уточнили, что если рассматривать виртуальные валюты как деньги, необходимо вводить валютный контроль, однако, например, биткоины не являются иностранными деньгами.

Бишкек, Зоя Осколкова

Бишкек. Другие новости 14.06.17

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