Погоня за биткоинами спровоцировала в России дефицит видеокарт для ПК

Новый вид заработка в сети привел к дефициту видеокарт для персональных компьютеров. Дело в том, что с добычей криптовалюты, так называемым майнингом, процессоры видеокарт справляются быстрее всего. Рост стоимости биткоина и других электронных денег побудил тысячи предприимчивых россиян присоединиться к новому способу подзаработать.

В компьютерных магазинах по всей России отмечается резкий рост продаж видеокарт. Покупатели зачастую берут сразу 200-300 и даже 600 таких комплектующих, пишут «Ведомости». В результате ажиотажного спроса за последние полтора месяца видеокарты подорожали в среднем вдвое. Так устройства, стоившие весной 16 000-18 000 рублей, сейчас подорожали до 30 000.

Криптовалюты можно приобрести за обычные деньги, а можно сгенерировать. «Майнинг» на профессиональном жаргоне означает производить математические вычисления, результаты которых приводят к получению электронной валюты. Причем добыча каждой следующей единицы требует все больше вычислительной мощности.

Так получилось, что видеокарты оказались удобны для быстрого получения криптовалюты. «Это достаточно популярно было всегда, и особенно эффективно было на первых порах, когда решение этих задач было гораздо проще», – цитирует BFM главу аналитического центра компании Zecurion Владимира Ульянова.

До недавнего времени такой способ заработка был в основном уделом профессионалов. Однако с ростом курса биткоина ситуация кардинально изменилась. С момента его создания он вырос на десятки тысяч процентов, а в последних котировках превысил 2,5 тысячи долларов. В том же время майнить биткоины становится все дороже и сложнее, поэтому граждане переключаются на более дешевые криптовалюты – Etherium и Lightcoin.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.06.17

Крым остался без скайпа. Вместе с Россией и Евросоюзом. / Мечта вуайериста: домашние веб-камеры попали под контроль китайцев. / Астронавт NASA: Инопланетяне готовят захват Земли. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»