В России биткоины хотят приравнять к «иному имуществу»

Минфин выступил с предложением определить любые криптовалюты как «иное имущество», нормы обращения с которым прописаны в Гражданском кодексе России.

«Есть предложение, которое мы сейчас рассматриваем, определить биткоины как «иное имущество», вообще криптовалюты», – заявил заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев.

Представитель Минфина уточнил, что норма «иного имущества» прописана в Гражданском кодексе РФ. Однако в этом случае остается открытым вопрос идентификации граждан, приобретающих криптовалюты, пишет РИА «Новости». «Если вы хотите купить финансовый продукт, вы должны показать паспорт, заполнить договор, написать, что вы не являетесь американским налогоплательщиком. То же самое должно быть и здесь», – сказал Моисеев.

По словам чиновника, если рассматривать виртуальные валюты как деньги, необходимо вводить валютный контроль, однако биткоины не являются иностранными деньгами. Свои предложения по регулированию электронной наличности Минфин подготовит в течение полутора месяцев.

В настоящее время Банк России разрабатывает блок нормативных документов по налогообложению электронных денег, в том числе биткоина, как цифрового товара. В Центробанке создана рабочая группа по криптовалютам, в которую входят представители не только ЦБ, но и Минфина и других профильных ведомств. В первую очередь изучается вопрос безопасности виртуальной валюты для рядовых граждан.

Ранее регулятор заявил о необходимости создания национальной виртуальной валюты. Тему криптовалют неоднократно поднимала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, риски в применении электронных денег состоят в использовании этих средств для проведения сомнительных операций, таких как финансирование террористов.

Москва, Зоя Осколкова

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