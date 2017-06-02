Пятница, 2 июня 2017, 13:17 мск

российское информационное агентство 18+

Финансы

Банк России работает над созданием национальной криптовалюты

Банк России работает над созданием национальной криптовалюты

Центробанк РФ ведет работу над созданием национальной виртуальной валюты. По словам зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, криптовалюта должна быть законной, безопасной в использовании и понятной для всех граждан.

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать, – отметила Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума. – На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени».

Ранее вопрос о создании национальной криптовалюты в разное время поднимали Великобритания, Сингапур и Китай, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в настоящее время Банк России разрабатывает блок нормативных документов по налогообложению электронных денег, в том числе биткоина, как цифрового товара. Несколько предложений, касающиеся введения уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов, были оформлены Министерством финансов в качестве законопроекта, впрочем, пока документ принят не был.

В Центробанке создана рабочая группа по криптовалютам, в которую входят представители не только ЦБ, но и Минфина и других профильных ведомств. В первую очередь изучается вопрос безопасности виртуальной валюты для рядовых граждан. Скоробогатова уточняла, что национальная электронная валюта обязана быть понятной, законной и просчитанной.

Тему криптовалют неоднократно поднимала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, риски в применении виртуальных денег состоят в использовании этих средств для проведения сомнительных операций, таких как финансирование террористов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России. Греф: «Давно уже пора». / Власти озвучили главные условия повышения пенсионного возраста. «Пенсии должны вырасти». / «Не знаем, что будет через 8 лет»: Кремль отверг кудринскую нефтяную приватизацию.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках / Метки

, , , , , , , , ,

Финансы, все новости

Политика /

Ищите женщину: главу ЦБ выдвинули в президенты России

Экономика /

Власти озвучили главные условия повышения пенсионного возраста

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

Экономика /

«Не знаем, что будет через 8 лет»: Кремль отверг кудринскую нефтяную приватизацию

Екатеринбург /

На жилищное хозяйство – ноль, на спортивные клубы – 867 млн рублей

Банки нашли лазейку в законе о взыскании долгов
Все новости