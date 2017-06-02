Банк России работает над созданием национальной криптовалюты

Центробанк РФ ведет работу над созданием национальной виртуальной валюты. По словам зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, криптовалюта должна быть законной, безопасной в использовании и понятной для всех граждан.

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать, – отметила Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума. – На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени».

Ранее вопрос о создании национальной криптовалюты в разное время поднимали Великобритания, Сингапур и Китай, передает «Интерфакс».

Стоит отметить, что в настоящее время Банк России разрабатывает блок нормативных документов по налогообложению электронных денег, в том числе биткоина, как цифрового товара. Несколько предложений, касающиеся введения уголовной ответственности за выпуск денежных суррогатов, были оформлены Министерством финансов в качестве законопроекта, впрочем, пока документ принят не был.

В Центробанке создана рабочая группа по криптовалютам, в которую входят представители не только ЦБ, но и Минфина и других профильных ведомств. В первую очередь изучается вопрос безопасности виртуальной валюты для рядовых граждан. Скоробогатова уточняла, что национальная электронная валюта обязана быть понятной, законной и просчитанной.

Тему криптовалют неоднократно поднимала и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, риски в применении виртуальных денег состоят в использовании этих средств для проведения сомнительных операций, таких как финансирование террористов.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.17

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