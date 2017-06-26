Треть российских банков лишены лицензии

Более трети банков, зарегистрированных на территории РФ, на данный момент лишены лицензии. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В настоящее время на территории России зарегистрировано 946 кредитных организаций. Больше чем у трети из них отозвана или аннулирована лицензия. Практически все они признаны банкротами и в отношении них открыто конкурсное производство», – цитирует Матвиенко РИА «Новости».

По словам спикера СФ, в среднем в России в год закрывается около 100 банков.

В мае первый заместитель главы ЦБ РФ Сергей Швецов отметил, что еще в прошлом году Банк России «завершил существенную часть работы по очищению финансового рынка от слабых и недобросовестных игроков». Таким образом в 2016 году закончился период массовых отзывов лицензий у некредитных финансовых организаций.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.17

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