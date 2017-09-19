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Финансы

В Швейцарии банкноты в 500 евро стали причиной засора общественных туалетов

В Швейцарии банкноты в 500 евро стали причиной засора общественных туалетов
Фото: Reuters

Прокуратура Швейцарии проводит расследование дела о спущенных в унитаз в Женеве десятках тысяч евро. На чистку труб было потрачено несколько тысяч швейцарских франков.

Испорченные купюры номиналом 500 евро были обнаружены в туалетах отделения банка UBS и трех близлежащих ресторанов, передает «Интерфакс». Часть банкнот специально разрезали ножницами. Пока неизвестно, кому таким образом пришла в голову мысль избавиться от денег.

В Швейцарии уничтожение и порча денежных знаков не считается преступлением. Однако прокуратура Женевы намерена провести расследование, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. «Мы выясняем происхождение этих банкнот, а также возможный криминальный след в этом деле, – заявил представитель ведомства Винсен Деруан. – Это на самом деле очень странное происшествие».

Ранее власти Евросоюза приняли решение вывести из оборота купюры номиналом 500 евро в 2018 году, так как именно эти денежные знаки чаще всего используются в незаконных операциях.

Женева, Служба информации РИА «Новый День»

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