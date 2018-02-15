В Госдуме предложили отменить налоги для россиян с одной квартирой и машиной

В Госдуме предложили освободить от уплаты налога на имущество тех граждан, которые владеют только одной квартира, одним автомобилем и дачей.

С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР, первый замглавы комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Иван Абрамов. По его мнению, увеличивать налоги нужно только в отраслях с «достойной заработной платой», сообщает агентство «Москва».

«Обычный человек должен иметь нормальные вещи: квартира, машина, дача, например. От налогов на это он должен быть освобожден… если у тебя три машины или квартиры, то да. Если у тебя все это по одному, а тем более если человек своими руками дачу построил, то не должно быть налогов», – полагает парламентарий, чьи слова цитирует агентство.

Депутат при этом подчеркнул, что повышать налоговую нагрузку необходимо только в тех сферах, где «у нас супердоходы, и нужно посмотреть, кто эти доходы потом делит».

«В каких секторах у нас получают достойную заработную плату: нефть, газ, банки, электроэнергетика. В этих отраслях достойные заработные платы, соответственно, там мы можем усилить налоговую нагрузку, а не последние штаны забирать у обычного человека», – отметил Абрамов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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