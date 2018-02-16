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Пятница, 16 февраля 2018, 16:32 мск

Финансы

Уличные табло с курсами валют могут исчезнуть по приказу ЦБ

Банк России разработал проект указания о запрете коммерческим банкам размещать информационные табло о курсе валют вне помещений. Регулятор вынес документ на общественное обсуждение. С чем связано намерение ужесточить правила, в ЦБ не пояснили.

«Уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не вправе размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал)…», – говорится в проекте указания.

Речь идет не только об электронных табло, но и также о щитах, стендах, перетяжках и других конструкциях, в том числе на крышах здания. В случае принятия документа средства информирования клиентов банкам разрешат устанавливать только внутри своих помещений.

Предложения по вынесенному на общественное обсуждение проекту своего указания регулятор будет принимать до 1 марта. Если документ будет принят, он может вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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