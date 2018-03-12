«Резких движений не будет»: глава Минфина пообещал стабильный курс рубля

Глава Минфина России Антон Силуанов счел стабильным текущий курс рубля и не ожидает резких движений национальной валюты.

«Я думаю, что сейчас у нас стабильная ситуация в отношении курса», – заверил министр в интервью телеканалу НТВ. Силуанов заявил, что несмотря на плавающий курс рубля, Центробанк не вмешивается в торги на валютной бирже. «Сейчас основные покупки и основной прирост золотовалютных резервов осуществляется благодаря тому, что министерство финансов покупает на нефтегазовые доходы доллары США и другую валюту», – пояснил он. По словам министра, Минфин продолжит закупки валюты в дальнейшем.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать резких движений курса рубля, Силуанов сказал, что «пока нет каких-либо оснований говорить об этом». «Мы видим, что действительно зависимость курса от нефти сократилась, и при продолжении такой политики все будет так же и дальше соблюдаться и сохраняться», – заверил он.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлого года глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что курс рубля находится вблизи фундаментально обоснованного уровня. По его словам, в 2018 году значительных изменений реального курса не ожидается. «Номинальный курс будет уже зависеть от того, как будет меняться ситуация на рынках и вести себя пара евро/доллар», – приводит слова министра РИА «Новости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.03.18

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