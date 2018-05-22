В России появятся пластиковые деньги

Центробанк РФ объявил о начале выпуска полимерных денег. Речь идет о памятной банкноте, посвященной чемпионату мира по футболу, который в этом году пройдет в России.

Банк России впервые выпускает полимерные деньги, тогда как некоторые страны довольно давно перешли с бумаги на пластик. Тираж памятной банкноты номиналом 100 рублей составит около 20 млн экземпляров.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений – мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», – сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: cbr.ru

На оборотной стороне изображен футбольный мяч, стилизованный под глобус, а также перечислены все города России, в которых пройдут матчи мирового первенства.

Использование пластика обусловлено не только практичностью (полимерные деньги дольше изнашиваются), но и возможностью применить визуальные защитные признаки. Так в верхней части банкноты можно увидеть яркое голографическое изображение, а в ультрафиолетовом свете становятся видимыми официальные логотип и эмблема ЧМ-2018.

Приобрести пластиковые деньги в банках по всей стране можно будет в конце июня. В настоящее время памятные банкноты доставлены только в отделения ЦБ в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Краснодаре и Самаре.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.18

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