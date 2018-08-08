Российский рубль в среду резко усилил падение на торгах на Московской бирже на фоне публикации подробностей подготовленного американскими сенаторами законопроекта о новых санкциях против России. Согласно биржевым данным, курс доллара приблизился к 65 рублям, а евро достиг 75 рублей.

«Американец» на 13:51 мск прибавил 1,15 рубля и достиг отметки 64,7 рубля, передает корреспондент РИА «Новый День». А максимальное значение было зафиксировано на отметке 64,82 рубля за доллар. Единая европейская валюта к этому времени подскочила на 1,35 рубля – до 75 рублей, следует из данных «Московской биржи». Позднее евро превысил этот показатель, достигнув отметки 75,14 рубля.

Установленный Центробанком РФ официальный курс доллара на четверг, 9 августа, при этом вырос до 63,5950 рубля, прибавив 5,25 коп., евро – до 73,8211 рубля (+25,79 коп.).

Ранее сегодня «Коммерсантъ» опубликовала текст законопроекта о расширении антироссийских санкций, подготовленного и внесенного в американский конгресс сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

В документе, пока еще не опубликованном на сайте конгресса, содержится требование к президенту Дональду Трампу запретить резидентам США операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель, заблокировать проведение долларовых операций в США и заморозить активы семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Промсвязьбанку.

Кроме того, сенаторы предлагают решить вопрос о признании России, «государством, спонсирующим терроризм», что может привести к ужесточению санкций по примеру Ирана, когда было введено эмбарго на поставку иранской нефти.

Помимо этого, авторы законопроекта настаивают на обновлении «кремлевского списка» в рамках исполнения закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в течение 60 дней после утверждения документа, а также требуют от Белого дома приступить к поиску активов в мире президента РФ Владимира Путина и создать национальный центр по борьбе с российской угрозой. Как отмечает издание, данный законопроект выглядит как внутриполитический американский проект, с помощью которого сенаторы хотят заставить Трампа отказаться от слишком мягкой, по их мнению, политики по отношению к России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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