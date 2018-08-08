Курс доллара взлетел выше 65 рублей, а евро – дороже 75

Рубль продолжает падение на ожиданиях усиления США антироссийских санкций.

Курс доллара на торгах в среду, 8 августа, перевалил за отметку 65 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. Ранее сообщалось, что евро превысил 75 рублей.

По данным на 15:48 мск, доллар взлетел на 1,53 рубля до 65,02 рубля, а курс единой европейской валюты вырос на 1,6 рубля и составил 75,25 рубля.

Напомним, на прошлой неделе несколько американских сенаторов внесли в конгресс законопроект, усиливающий санкции против России. Сегодня в СМИ появился текст документа. В числе антироссийских мер – запрет операций с новым госдолгом РФ и блокирование долларовых операций в Штатах семи российским банкам, в том числе государственным – Сбербанку, ВТБ и ВЭБу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.08.18

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