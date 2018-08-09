Опять «черный» август? Официальные курсы доллара и евро выросли почти на 3 рубля

Банк России значительно повысил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 10 августа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курс «американца» вырос на 2,69 рубля – до 66,28 рубля. Официальный курс евро повышен на 3 рубля – до 76,82 рубля.

Напомним, на открытии торгов в четверг, 9 августа, рубль резко ослаб на известиях о новых санкциях США. Курс доллара превысил 66 рублей, выйдя на двухлетний максимум. Курс евро преодолел отметку 77 рублей впервые за последние три месяца. Позже курсы валют перешли в падение. На 13.09 мск доллар на Московской бирже стоил 65,88 рубля, прибавив 33 копейку к значению на момент закрытия предыдущей торговой сессии, евро – 76,37 (+25 коп.).

Накануне Госдеп США объявил о новых санкциях против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон, как и Лондон, бездоказательно обвинил Россию в причастности к преступлению. Москва все обвинения отвергла, заявляя, что Россия уничтожила все запасы химоружия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.18

Рубль продолжил обвал на известиях о новых санкциях США. / Дорогое шоу для нового губернатора Ямала может быть отменено после публикаций в СМИ. / Силовики выясняют, куда «Тюмень Водоканал» вывел деньги жителей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»