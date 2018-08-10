Эксперты не видят конца обвала рубля, а ЦБ успокаивает: ситуация под контролем

Санкционное давление на рубль продолжается: на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 10 августа, доллар стал дороже 67 рублей – максимальное значение с августа 2016 года.

На 10:19 мск курс американской валюты достигал 67,07 рублей, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. К 12:03 мск доллар скорректировался до 66,77 рубля.

Курс евро в начале торгов, наоборот, немного снизился к закрытию торгов 10 августа, составив 76,89 рубля (-5,7 коп.). На момент публикации единая европейская валюта торговалась на уровне 76,51 рубля.

Отметим, что рубль третий день снижается на фоне новостей о новых антироссийских санкциях США. Накануне официальный курс евро на 10 августа взлетел на 3 рубля – до 76,82 рубля, курс доллара вырос на 2,7 рубля – до 66,28 рубля.

Как сообщал «Новый День», 8 августа Госдеп США объявил о введении новых санкций против РФ из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, ответственность за которое американские власти, вслед за британскими, возложили на Россию. Москва неоднократно опровергала обвинения, отмечая, что полностью уничтожили все запасы химоружия. Первый пакет санкций, который начнет действовать 22 августа, содержит ограничения на экспорт и финансовые операции. Чуть раньше в СМИ попал текст законопроекта об усилении антироссийских санкций, подготовленного группой сенаторов США. Документ предусматривает запрет долларовых транзакций в Штатах и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка, а также запрет на операции с новым госдолгом РФ.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что причина резкого падения рубля не только в угрозе новых санкций, но и в нестабильности на развивающихся рынках. Он заверил, что финансовая система страны располагает высоким запасом прочности, а у властей есть полный набор инструментов, чтобы нивелировать опасную ситуацию.

Сегодня ситуацию на финансовом рынке страны прокомментировал Центробанк. Регулятор заявил, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни является «естественной реакцией на новости о новых потенциальных санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках». ЦБ подчеркнул, что «такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер».

В заявлении указывается, что Банк России отслеживает ситуацию на финансовом, в том числе валютном рынке. Для ограничения волатильности Центробанк может начать корректировать ежедневные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. В ЦБ подчеркнули, что регулятор имеет «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, говорится в заявлении», добавив, что «поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки».

Между тем директор Института актуальной экономики Никита Исаев допустил, что валютные скачки продолжатся из-за отсутствия предпосылок для укрепления рубля. «Доллар за вчера и сегодня подскочил почти на 5% до двухлетнего рекорда (максимум был зафиксирован на уровне 66,65 рублей за доллар). И это ещё не конец, ведь пока нет никаких предпосылок к тому, чтобы рубль вновь начал стабильно укрепляться: нефти в мире много, хранилища заполнены, Минфин в августе тратит рекордные 383,2 млрд. рублей на покупку валюты», – написал эксперт в своем Facebook. Он прогнозирует, что до конца ноября доллар подорожает до 69-70 рублей.

Ранее аналитики «Альпари» Роман Ткачук допустил рост курса «американца» до 70 рублей в сентябре-октябре на фоне усиления антироссийской риторики в США и возможного обсуждения новых санкционных мер против РФ накануне промежуточных выборов в американский конгресс, поскольку «все причастные к выборам стороны пытаются заработать на этом вопросе политические очки».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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