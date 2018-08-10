Дорожающий доллар ускорит рост цен в России

Минэкономразвития допустило ускорение инфляции в России во втором полугодии 2018 года из-за резкого падения рубля в августе из-за новых санкций США. Об этом говорится в докладе министерства «Картина инфляции. Август 2018 года».

При этом в документе обращается внимание на то, что влияние этого фактора будет ограниченным из-за «снижения эффекта переноса валютного курса на инфляцию, наблюдаемого в 2017-2018 годах».

В ведомстве прогнозируют, что в августе инфляция в России в месячном исчислении будет находиться на околонулевом уровне. При этом показатель в годовом выражении вырастет до 2,9-3,1% из-за низкой базы прошлогоднего августа, когда была зафиксирована рекордная дефляция в 0,5%. Ранее в июльском прогнозе МЭР указывалась годовая планка инфляции в 2,5%.

В министерстве указали, что на ускорение продовольственной инфляции в текущем году повлияет рост мировых цен на пшеницу и снижение урожая зерна в мире из-за засушливой погоды. «Дополнительный вклад в инфляцию со стороны указанного фактора может составить 0,2-0,3 процентного пункта в текущем году», – отмечается в докладе.

Как сообщал «Новый День», рубль начал резко падать по отношению к доллару и евро на фоне заявления властей США ввести санкции против России с связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери и появления в СМИ подробностей подготовленного группой американских сенаторов законопроекта, расширяющего антироссийские санкции. Речь идет о запрете на операции в США семи отечественным банкам, в том числе Сбербанку и ВТБ, и введение ограничение на операции с новыми долговыми бумагами РФ. Отметим, что сегодня на торгах Московской биржи доллар превысил 67 рублей – впервые за последние два года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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