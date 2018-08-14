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Вторник, 14 августа 2018, 11:37 мск

Новости Финансы

Рубль отыгрывает позиции – курсы евро и доллара заметно упали

Рубль начал немного отыгрывать позиции у доллара и евро на открытии торгов Московской биржи во вторник, 14 августа на фоне роста мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торговой сессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курсы доллара и евро снизились на рубль. «Американец» на открытии площадки торговался на отметке 66,87 рубля, евро – 76,4 рубля.

К 10:33 мск курс единой европейской валюты достиг 76,32 рубля, курса доллара – 66,86 рубля.

Нефть сегодня растет в цене на мировых биржах. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent утром подорожали до $72,85 за баррель (+0,33%), сентябрьские фьючерсы на легкую американскую нефть WTI выросли на 0,43% – до $67,49 за баррель.

Стоит отметить, что рубль начал укрепляться впервые с середины прошлой недели. В понедельник, 13 августа, курс доллара стал выше 68 рублей, достигнув двухгодичного максимума, евро взлетел выше 78 рублей – впервые с апреля 2018 года.

Российская национальная валюта резко ослабела на фоне новостей о подготовке США новых антироссийских санкций. Первый пакет санкций Вашингтон собирается ввести 22 августа. Он предусматривает запрет поставок товаров двойного назначения. Аналитики указывают, что на падение рубля также повлиял обвал турецкой лиры – нацвалюта обесценилась с начала года на 40%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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