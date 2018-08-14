Евро и доллар подешевели почти на 1,5 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля – до 76,2325 рубля, курс доллара – на 1,47, до 66,7535 рубля, сообщает регулятор. Такким образом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,45 рубля, составив 71,0191 рубля.

Как писал «Новый День», курс рубля усилил коррекционный рост после обвала предыдущих дней сегодня, 14 августа, на открытии Московской биржи. Падение российской национальной валюты началось в середине прошлой недели, на фоне сообщений о новых санкциях США против России.

Аналитики отмечают, что укрепление рубля продлится, пока сохраняется благоприятная обстановка, в частности, отсутствие интервенций Минфина и сильных движений по доллару и евро.

«По всей видимости, беспокойных валютных трейдеров успокоила информация Центробанка о том, что с 9 августа он больше не покупает валюту на Московской бирже по поручению Минфина. Мы не исключаем, что Банк России и Минфин не будут поддерживать рост доллара как минимум до 22 августа, когда будет введен первый пакет американских санкций», – считает аналитик Alpari Наталья Мильчакова.

В понедельник, 13 августа, курс доллара стал выше 68 рублей, достигнув двухгодичного максимума, евро взлетел выше 78 рублей – впервые с апреля 2018 года. Российская национальная валюта резко ослабела на фоне новостей о подготовке США новых антироссийских санкций. Первый пакет санкций Вашингтон собирается ввести 22 августа. Он предусматривает запрет поставок товаров двойного назначения. Аналитики указывают, что на падение рубля также повлиял обвал турецкой лиры – нацвалюта обесценилась с начала года на 40%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.08.18

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