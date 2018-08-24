ЦБ уронил официальные курсы евро и доллара

Российский рубль сегодня укрепляется на фоне роста мировых цен на нефть, решения Центробанка РФ приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября и в преддверии налоговых платежей. Как отметила аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова, заявление чиновников Госдепа США о том, что новые санкции против России в связи с «делом Скрипалей» вступят в силу с 27 августа, не повлияло на рубль. «Вчерашняя паника сегодня в значительной степени нивелирована», – заявила эксперт.

Согласно данным Московской биржи, на открытии торгов курс доллара снизился на 40 копеек – до 67,79 рубля, евро опустился на 33 копейки, до 78,41 рубля. По состоянию на 15:33 мск, «американец» торговался на отметке 67,52 рубля, единая европейская валюта – 78,27.

Банк России, между тем, установил официальный курс доллара на выходные и понедельник, 27 августа, на уровне 67,79 рубля, что на 73,48 копейки ниже предыдущего значения. Официальный курс евро снизился на 84,3 копейки – до 78,4 рубля.

Напомним, в последние дни рубль дешевел в ожидании новых ограничительных мер США и из-за наращивания закупки валюты Центробанком. 23 августа доллар на биржевых торгах превысил 69 рублей, достигнув двухгодичного максимума, евро поднимался к отметке 78,8 рубля. После того, как регулятор объявил, что приостанавливает закупки валюты до конца сентября, доллар и евро начали слабеть и рубль к вечеру нивелировал падение. Курс доллара на закрытии сессии составил 68,19 рубля, евро – 78,74 рубля.

Как сообщал «Новый День», 8 августа госдеп США объявил, что санкции против России в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скриполя и его дочери Юлии в британском Солсбери вступят ориентировочно 22 августа. Накануне Вашингтон уточнил, что новые антироссийские меры начнут действовать 27 августа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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