ЦБ ввел временную администрацию в проблемный петербургский банк

Центробанк России в понедельник, 15 октября, ввел временную администрацию в Международный банк Санкт-Петербурга, сообщается на сайте регулятора. Функции временной администрации шесть месяцев будет исполнять госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Полномочия органов управления кредитной организации приостановлены.

Решение принято из-за неустойчивого финансового положения банка и наличия угрозы его кредиторам и вкладчикам. Перед временной администрацией поставлена первоочередная задача определить размер дисбаланса между стоимостью активов и обязательств банка.

Кроме того, с 15 октября введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Банк России указывает, что введение моратория является страховым случаем – вкладчики смогут получить страховые возмещения в размере не более 1,4 млн рублей. Выплаты по вкладам начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория, уточняет ЦБ.

Центробанк отмечает, что вышеперечисленные решения «обеспечат полный контроль ситуации в кредитной организации и сохранность ее активов».

По информации БИР Аналитик, на 1 августа 2018 года банк занимал 92 место в банковской системе страны, объем вкладов составлял 19,4 млрд рублей.

Владелец и президент проблемного банка – бывший член Совфеда от Ульяновской области, банкир Сергей Бажанов. Ему напрямую принадлежит 92,28% акций кредитной организации, еще 6,95% он владеет через компанию «Триумф», сообщают «Ведомости».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.10.18

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