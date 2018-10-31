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Среда, 31 октября 2018, 11:07 мск

Новости Финансы

Петербургский Международный банк лишился лицензии из-за финансовой дыры в 15 млрд рублей

Международный банк Санкт-Петербурга был лишен лицензии. Временная администрация выявила дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, составивший более 15,5 млрд рублей. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 116 место в банковской системе РФ.

По мнению Центробанка, проблемы в деятельности МБСП возникли «в связи с использованием рискованной бизнес-модели, в результате чего на его балансе образовался значительный объем проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам».

За последний год регулятор дважды вводил меры надзорного воздействия, в том числе запрещал привлекать денежные средства населения. «Руководство и собственники банка не предприняли эффективных действий, направленных на нормализацию его деятельности», – говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

15 октября Банк России назначил государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» в качестве временной администрации в Международном банке Санкт-Петербурга. Также был введен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем – вкладчики смогут получить страховые возмещения в размере не более 1,4 млн рублей.

АСВ провело обследование финансового положения кредитной организации и выявило разрыв между стоимостью активов и обязательств банка в размере 15,5 млрд рублей.

По данным газеты «Ведомости», владелец и президент МБСП – бывший член Совфеда от Ульяновской области, банкир Сергей Бажанов. Ему напрямую принадлежит 92,28% акций кредитной организации, еще 6,95% он владеет через компанию «Триумф».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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