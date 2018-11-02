Банк России установил рекорд по закупкам золота

Золотой запас России превысил 2000 тонн, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council). Это произошло благодаря политике диверсификации резервов, которую ведет Банк России. Так, в III квартале регулятор приобрел 92,2 тонны, что стало для него рекордной квартальной закупкой, и это при том, что все центробанки мира за прошедший квартал в совокупности приобрели 148,4 тонны (рост на 22% – рекордный с IV квартала 2015 года).

Ставку на золото делает не только Россия. Крупные закупки драгметалла делают центробанки Турции (18,5 тонны за последний квартал), Казахстана (13,4 тонны), Индии и Польши (по 13,7 тонны каждый). Кроме того покупки золота возобновили Европейский ЦБ и Венгрия. Последняя довела резервы золота до рекордного уровня с 1990 года – 31,5 тонны.

По итогам сентября в резервах ЦБ РФ хранилось 2037,28 тонны золота, что составляет 16,88% от международных резервов. Закупки с начала года составили 199,08 тонны (в начале 2007 года в резервах лежало всего 402 тонны). В августе этого года первый зампред Банка России Дмитрий Тулин обращал внимание, что, несмотря на колебания цен на золото, его наличие в резервах – «это стопроцентная гарантия защиты от юридических и политических рисков».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.18

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