ЦБ отобрал лицензии у еще двух московских банков

Банк России приказом от 14 ноября лишил лицензий еще две московские кредитные организации – «УМ-Банк», занимающий по величине активов 293-е место в банковской системе страны, и банк «Москва» из пятой сотни, сообщается на сайте регулятора. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Как отмечает Центробанк, 70% кредитного портфеля «УМ-Банка» составляют сомнительные и безнадежные ссудные задолженности. При этом финансовая организация систематически занижала уровень кредитного риска. Кроме того, ЦБ выявил в деятельности банка «признаки недобросовестного поведения руководства» – проведение сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, говорится в сообщении регулятора.

Одновременно Банк России аннулировал лицензию на осуществление «УМ-Банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Что касается банка «Москва», регулятор уличил его в неоднократных нарушениях нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация попалась на проведении сомнительных транзитных операций, объем которых во втором квартале 2018 года многократно вырос. По данным ЦБ, половину их объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября банк «Москва» занимал 431-е место в банковской системе РФ.

Выплаты страховых возмещений вкладчикам обоих банков начнется не позднее 28 ноября 2018 года, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов. Клиенты могут рассчитывать на выплату страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика.

Напомним, что на прошлой неделе ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков – «Агросоюз» и «Банка инноваций и развития».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.11.18

США не заставят Сбербанк избавиться от элитного отеля в Крыму. / А что с миллиардом? Правительство Севастополя расторгло договор со скандальным подрядчиком с третьей попытки. / «Лучше бы пенсии проиндексировали»: в госкорпорации вольют сотни миллиардов рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»