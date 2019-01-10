ЦБ перевел часть резервов в юани и евро

Банк России на конец июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4 процентного пункта, одновременно нарастил долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Такие данные содержатся в «Обзоре деятельности ЦБ по управлению активами в иностранных валютах и золоте».

Кроме того, регулятор нарастил долю прочих валют в резервах до 14,7% с 12,4%. Среди них – активы в фунтах стерлингов (6,3%), японских иенах (4,5%), канадских (2,9%) и австралийских (1%) долларах. Как сообщает РИА «Новости», со ссылкой на обзор ЦБ, наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов за июнь 2017 года – июнь 2018 года показал юань – 3,2% годовых, доходность доллара США составила 0,35% годовых, а доходность евро оказалась отрицательной – -0,17%.

Как писал «Новый День», в конце декабря глава Минфина Антон Силуанов заявил, что компании нефтегазового сектора работают над планом по сокращению расчетов в долларах. Ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Центробанк подготовили меры по дедолларизации экономики. Министр подчеркивал, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также заявлял, что дедолларизация не означает отказ от доллара и не сулит запрета на хождение американской валюты в России. Говоря о возможности запрета доллара в России, глава кабмина подчеркивал, что «таких идей ни у кого никогда не было, эти идеи абсурдны, они противоречат вообще экономическим правилам».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.19

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