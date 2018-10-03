Запрета на расчеты в валюте не будет: в кабмине рассказали про план по дедолларизации экономики

Несколько министерств правительства РФ подготовили свои предложения по снижению зависимости российской экономики от доллара США. В кабмине уточнили, что не планируют вводить запрет на оборот американской валюты в стране. План по дедолларизации соответствует стратегической линии развития России.

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что свои идеи по отказу от доллара подготовили для обсуждения его ведомство, а также Минфин и Центробанк. Финансово-экономический блок правительства включил в план «стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными, более простыми и удобными для компаний».

Орешкин упомянул Китай, с которым уже сейчас ведутся расчеты в юанях. У России есть и другие партнеры-государства, взаиморасчеты в нацвалютах с которыми растут, сказал министр.

«Но для того, чтобы это было экономически выгодно и эффективно, здесь важно и взаимное развитие финансовых рынков, и снижение <...> издержек, которые предприятия и население будут нести на конвертации национальных валют»,– отметил глава Минэкономики.

В свою очередь в пресс-службе правительства подчеркнули, что введение запрета на использование иностранных валют на территории России не рассматривается. «У правительства нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрета на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», – рассказал «Прайму» представитель кабмина. Он добавил, что работа в этом направлении отражает стратегическую линию правительства и не связана с какими-либо личными инициативами.

Ранее агентство The Bell сообщило о том, что правительство России готовит проект по дедолларизации российской экономики. По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, проект, в основу которого заложены предложения главы ВТБ Андрея Костина, должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев в течение одной-двух недель. План в целом поддержал президент Владимир Путин. Ожидается, что на постепенный отказ от доллара уйдет около пяти лет.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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