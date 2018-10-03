План отказа России от доллара поддержал президент и готовится утвердить правительство

Правительство России готовит проект по дедолларизации российской экономики. По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, счет идет на недели, пишет The Bell. План практически готов, уточняются технические детали. На постепенный отказ от доллара уйдет около пяти лет.

Проект, в основу которого заложены предложения главы ВТБ Андрея Костина, должен утвердить премьер-министр Дмитрий Медведев в течение одной-двух недель. По словам Костина, план по дедолларизации российской экономики в целом поддержал президент Владимир Путин.

Глава ВТБ подчеркнул, что речь о запрете расчетов в долларах не идет. Упор будет сделан на развитии расчетов в национальных валютах. Кроме того, планируется облегчить валютный контроль и упростить валютное законодательство, говорят источники.

В обсуждении принимают участие крупнейшие игроки российской банковской системы, а также Центробанк и экспортеры. «Главное – создать удобные механизмы, которые позволят бизнесу без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах», – отмечают собеседники издания.

Ожидается, что на постепенный отказ от расчетов в долларах уйдет около пяти лет. В настоящее время решаются технические вопросы на уровне центральных банков других стран. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал путь отказа России от доллара «длительным и скрупулезным». «Этот процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут во времени, поэтому это очень длительный и скрупулезный труд», – сказал Песков.

«В любом случае понятно, что России не удастся в одиночку создать финансовую инфраструктуру, неуязвимую для американских санкций, но сейчас настроения по этому поводу, в частности, в Европе меняются (страны Евросоюза с недавних пор обсуждают создание собственной системы платежей, которая позволила бы европейским компаниям обходить санкции США против Ирана, не рискуя оказаться под вторичными санкциями)», – делает вывод The Bell.

К тому же экономисты не видят возможностей для увеличения роли рубля в международных счетах. Нельзя заставить мир рассчитываться в слабых валютах, говорят эксперты.

Как ранее сообщал «Новый День», Костин представил свои предложения по дедолларизации российской экономики в середине сентября на фоне обострения отношений между Россией и США. Глава СТБ тогда заявил, что сейчас РФ делает ставку на сотрудничество с азиатскими коллегами, а главным плацдармом для этого взаимодействия будет служить Дальневосточный федеральный округ. Он подчеркнул, что было заключено уже несколько крупных сделок по паре «рубль-юань».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.10.18

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