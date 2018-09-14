Жизнь без доллара: глава ВТБ предложил план действий

Обострение отношений между Россией и США подталкивает дедолларизацию отечественной экономики. Как считает глава банка ВТБ Андрей Костин, почва для отказа от американской валюты уже готовится, программа предусматривает четыре масштабных этапа.

Банкир обратил внимание, что сейчас РФ делает ставку на сотрудничество с азиатскими коллегами, а главным плацдармом для этого взаимодействия будет служить Дальневосточный федеральный округ. «Почему Дальний Восток? Потому что нет больше региона, окруженного со всех сторон мощнейшими азиатскими экономиками. Территориальная близость – огромное преимущество. В этих условиях на базе открытого сотрудничества можно достичь невероятных результатов», – сказал Костин в интервью «Известиям».

В то же время, Костин подчеркнул, что даже в этом случае Россия не избавляется от американского влияния, пусть даже и косвенного. Он пояснил, что анализ финансовых потоков в ДФО по банку показал, что 8% в торговле с Китаем идет в юанях, 22% – в рублях и почти 70% – в долларах.

Чтобы минимизировать риски и осуществить масштабное региональное сотрудничество, глава ВТБ выступил со следующими предложениями.

«Первое – это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты – это может быть евро, юань или рубль», – считает Костин.

По его словам, вторым шагом должен стать перевод юридических адресов крупнейших российских холдингов под российскую юрисдикцию. «По коллегам, которые попали в апрельские санкции– тому же «Русалу», – мы поняли, что регистрация за рубежом усложняет выполнение дальнейших задач», – пояснил он.

«Третье – мы предлагаем максимально перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, уйти от первичного депозитария в виде Euroclear (международный депозитарно-клиринговый центр) и перейти на российский. Четвертый пункт: мы предлагали провести лицензирование всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам», – отметил Костин.

Он подчеркнул, что было заключено уже несколько крупных сделок по паре «рубль-юань». «Такого рода сделки надо просто расширять – во многом это зависит от желания наших экспортеров», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых санкций против РФ из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, ответственность за которое американские власти, вслед за Лондоном, возложили на Россию.

Первый пакет санкций, содержит ограничения на экспорт продукции двойного назначения. Чуть раньше в СМИ попал текст законопроекта об усилении антироссийских санкций, подготовленного группой сенаторов США. Документ предусматривает запрет долларовых транзакций в Штатах и заморозку активов семи российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка, а также запрет на операции с новым госдолгом РФ.

Москва, Мария Вяткина

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