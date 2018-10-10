ЦБ не хочет выдавать россиянам кредиты в долларах. «Мы стимулируем банки переходить на рубли»

Банк России в рамках политики дедолларизации «мягко стимулирует банки переходить на рубли» при выдаче кредитов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Государственной думы заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Много вещей понимают под термином «дедолларизация», и иногда происходит путаница, – сообщила она, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Владимира Сысоева. – Когда мы говорим о дедолларизации, речь прежде всего идет о том, чтобы в международных торговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики».

Набиуллина подчеркнула, что Банк России предметно занимается вопросом дедолларизации в трех направлениях, и второе – это уменьшение роли доллара в балансах банка. «Чтоб меньше выдавалось кредитов физическим и юридическим лицам в долларах, особенно тем, которые не имеют долларовых доходов, – пояснила она. – И мы своим регулированием, нормативом, мягко стимулируем банки переходить на рубли».

Третьим направлением председатель ЦБ РФ назвала повышение привлекательности рубля как национальной валюты. «Когда низкая инфляция, когда люди видят, что покупательная способность рубля на уменьшается, не падает. И это ведет к тому, что другие валюты становятся менее привлекательными», – отметила Набиуллина, хотя политика Банка России, по мнению многих видных экспертов, противоречит ее словам.

Ранее в прогнозе по инфляции глава ЦБ сообщала, что пик инфляции ожидается в первом полугоднии 2019 года, когда из-за повышения НДС она может достичь 5,5 – 6%, что стало поводом для очередного повышения ключевой ставки, от которой зависит стоимость и доступность кредитных ресурсов в экономике.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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