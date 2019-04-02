Насколько ослабнет рубль: Минфин дал прогноз до 2036 года

Минфин России спрогнозировал повышение курса доллара до 75,2 рубля к 2036 году. Об этом говорится в подготовленном ведомством бюджетном прогнозе на период до 2036 года, утвержденном правительством.

Базовый сценарий предполагает, что в 2019-2024 годах доллар будет стоить в среднем 65,1 рубля, в 2025-2030 годах – 70,7 рубля, в 2030-2035 годах – 74,1 рубля.

В консервативном прогнозе, предусматривающем более медленный экономический рост и низкие цены на нефть, рубль будет слабее: курс «американца» в 2019-2024 годах составит 67,9 рубля, в 2025-2030 годах – 71,5 рубля, в 2030-2035 годах – 74,1 рубля, что и в базовом сценарии.

Минфин при этом отмечает, что номинальное падение рубля в основном будет обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный курс рубля будет относительно стабильным, уверяют в ведомстве.

Примечательно, что Минфин и Минэкономразвития разошлись в оценке ослабления рубля к 2036 году. Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2036 года, представленному МЭР в конце ноября прошлого года, курс рубля к доллару в период 2019-2036 годов снизится с 63,9 до 75,2 рубля за доллар, напоминает RNS.

Минфин отмечает, что номинальное снижение рубля во многом будет обусловлено разницей в темпах роста цен в России и США. При этом реальный эффективный обменный курс рубля будет относительно стабильным, уверяют в ведомстве.

Минфин в базовом прогнозе ожидает, что цены на нефть марки Urals в 2019-2024 годах упадут по сравнению с прошлогодним уровнем и составят $57,7 за баррель, в 2025-2030 году цена на нефть снизится до $52,2 за баррель, в 2031-2036 годах – вырастет до $55,5 за баррель. В консервативном прогнозе ведомство ожидает снижения цен на нефть до $46,2 за баррель в 2019-2024 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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