Рубль сдает позиции: доллар и евро заметно растут на торгах в Москве

Курс евро сегодня превысил 73 рубля, а курс доллара поднялся выше отметки 65 рублей – впервые с начала апреля, следует из данных валютных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 13:23 мск, «американец» повышался на 66 копеек – до 65,27 рубля, единая европейская валюта дорожала на 59 копеек – до 73,11 рубля.

Отметим, что Центробанк установил на майские праздники официальный курс доллара на отметке 64,63 рубля, курс евро – 72,31 рубля.

Ранее эксперты прогнозировали ослабление рубля к периоду летних отпусков из-за повышенного спроса на иностранную валюту. Впрочем, они не ожидают существенного падения рубля, сообщало РИА «Новости».

По словам экспертов, в случае отсутствия угрозы ужесточения антироссийских санкций в среднесрочной перспективе курс российской национальной валюты будет находиться в диапазоне 63-66 рублей за доллар и 71-74 за евро.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.05.19

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