Размер среднего чека россиян в магазинах установил годовой антирекорд

Средний чек жителей России за один поход в магазин в июле уменьшился на 10 рублей (на 1,8%) и составил 546 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования холдинга «Ромир». Данное значение стало минимальным с августа 2018 года, когда за один визит в магазин россияне тратили в среднем 537 рублей. По сравнению с июлем того же года показатель вырос на 3,6%.

По словам главы «Ромира» Александра Мелехина, сокращение среднего чека объясняется в первую очередь сезонным фактором, в частности снижением цен на овощи и фрукты, а также собственным урожаем граждан.

В июле по сравнению с предыдущим месяцем чек увеличился только в Дальневосточном федеральном округе – на 3,5%, до 650 рублей. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель сократился на 3,2% и составил 598 рубей, на Урале и в Сибири – на 3,1%, до 559 и 462 рублей соответственно. В Приволжском округе чек уменьшился на 2,3%, до 496 рублей, а в Центральном и Южном – на 1%, до 501 и 574 рублей соответственно.

В Москве средний чек в июле составлял 707 рублей: по сравнению с июнем он увеличился на 0,1%, а в годовом выражении снизился на 1,9%. В Санкт-Петербурге этот показатель уменьшился на 0,9% к предыдущему месяцу (до 698 рублей) и вырос к июлю 2018 года. Средний чек по сравнению с июнем снижался в гипермаркетах (на 5,9%) и супермаркетах (на 2,3%), при этом в дискаунтерах он вырос на 1,4%, а в магазинах традиционной торговли – на 5,7%.

Исследование «Ромира» включает данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.08.19

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