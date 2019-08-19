Рубль снова заметно слабеет, доллар достиг максимума за полгода

Курс доллара в понедельник, 19 августа, взлетел выше 67 рублей впервые за полгода на фоне замедления темпов роста цен на нефть и продолжающейся торговой войны между США и КНР. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 14:14 курс «американца» поднимался до 67,02 рубля, что на 50 копеек выше цены закрытия пятничных торгов. Доллар преодолел отметку 67 рублей впервые с 14 февраля. Курс евро к этому времени вырос на 65 копеек и достиг 74,4 рубля. Спустя час с небольшим евро опустился до 74,24 рубля, доллар – до 66,88 рубля.

Центробанк повысил на 20 августа официальный курс доллара на 61,21 коп. – до 66,6082 рубля, курс евро на 72,57 коп. – до 73,9484 рубля.

Рубль дешевеет на фоне закрепления стоимости нефтяной смеси марки Brent ниже 60 долларов за баррель. Нефть Brent на Лондонской бирже ICE днем торгуется на отметке около 58,9 доллара за баррель. Утром нефть Brent дорожала до 59,25 доллара за баррель.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович указал, что «в начале недели российский рубль умеренно теряет позиции». «Движение курса рубля в начале недели в основном все еще обусловлено возросшим уровнем пессимизма в настроениях рынка», – полагает эксперт, чьи слова цитирует «Прайм». Отметим, что переговоры между США и Китаем по разрешению торгового спора пока не принесли результата. «По нашему мнению, рыночный risk off не просто сохраняется, но и набирает силу», – отметил аналитик.

«За выходные рынки получили еще одну порцию комментариев как со стороны Китая, так и со стороны США в лице Трампа, причем риторика обеих сторон, по нашим оценкам, все еще далека от какого-либо движения к компромиссу, – подчеркнул он. – Также мы видим, что недовольство китайской стороны в плоскости участия западных представителей в гонконгских процессах также возрастает, что в перспективе может привести к еще одному витку обострения торговых и дипломатических отношений двух держав».

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев полагает, что «сдержать дальнейшее проявление негативного настроя в отношении рубля способен налоговый период, если… на рынки не придет новая волна бегства от рисков», передает Regnum.

«Российская валюта на прошлой неделе демонстрировала ослабление из-за ухудшения внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара», – подчеркнул глава отдела управления бумагами с фиксированной доходностью «Сбербанк Управление Активами» Ренат Малин. По его прогнозу, «в ближайшее время динамика российской валюты может оказаться волатильной». «При этом мы полагаем, что ослабление рубля в настоящий момент выглядит избыточным, – говорится в обзоре эксперта. – По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе торги российской валютой могут сместиться в диапазон 65,5-66,5 руб./долл.».

Ранее российская валюта заметно падала в начале августа на фоне сообщений о расширении США санкций против России из-за «дела Скрипалей» и введении Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. На Московской бирже доллар 2 августа подскакивал выше отметки в 65 рублей, а евро – выше 72 рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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