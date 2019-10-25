ЦБ снизил ключевую ставку

Центральный Банк России в очередной раз снизил ключевую ставку. На этот раз она была понижена на 0,5 процентного пункта до 6,5% годовых. Предыдущие уменьшения были в сентябре, июле и июне – каждый раз на 0,25 процентного пункта.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – пояснили в пресс-службе регулятора.

В июле ЦБ анонсировал возможность дальнейшего падения, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике вплоть до середины 2020 года. Как писал «Новый День», на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что предпочтение отдается умеренным темпам снижения, однако не исключила и вероятность их наращивания.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ее ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.19

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