Россиянам предоставят налоговый вычет на занятия физкультурой

Закон о налоговых вычетах на расходы граждан на физкультурно-оздоровительные услуги может быть принят к лету 2020 года. Об этом рассказал «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

В кабмине изданию подтвердили, что законопроект был внесен в правительство и будет рассмотрен в ближайшее время. По словам Гутенева, документ может поступить в Госдуму в декабре, первое чтение может состояться до конца года. Налоговые льготы могут быть введены к лету 2020 года.

Согласно проекту закона, гражданин может вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета, таким образом, составит 15,6 тыс. рублей. Минфин принялся за разработку документа в январе после совещания у зампреда правительства РФ Ольги Голодец. В начале мая президент РФ Владимир Путин поручил кабмину внести в Госдуму проект закона о налоговом вычете за оздоровительные услуги до 2 декабря.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.11.19

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