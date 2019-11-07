«Потенциал есть»: глава ЦБ допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что видит потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но не планирует снижать ключевую ставку автоматически.

«С учетом известных на сегодняшний день факторов у нас остается потенциал для смягчения, и даже вечно беспокоящие нас инфляционные ожидания населения сейчас снижаются», – приводит слова руководителя Банка России ТАСС. В то же время Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не будет принимать решение «автоматически, торопясь опустить ставку как можно ниже». Она напомнила, что ЦБ будет учитывать не только влияние на инфляцию предыдущих решений по снижению ключевой ставки, но и состояние российской и мировой экономик, инфляционные риски и решения в области бюджетной политики.

Напомним, 25 октября Центробанк снизил базовую ставку сразу на 50 базисных пунктов, с 7% до 6,5% годовых.

Набиуллина также заявила о необходимости немедленного проведения структурных реформ. В противном случае добиться роста частных инвестиций и соответственно экономического роста не удастся, предупредила она.

«Экономический рост, по оценкам Центробанка, сейчас сдерживается прежде всего структурными факторами», – заявила глава Банка России, отметив, что власти РФ «не могут рассчитывать на благоприятную внешнюю конъюнктуру, а глобальный рост вызывает все больше и больше сомнений». «Это означает, что с реализацией структурных реформ нельзя терять времени, иначе не добиться роста частных инвестиций, которые критически необходимы для роста нашей экономики», – подчеркнула она.

Ранее о необходимости структурных реформ неоднократно заявлял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В пользу системных изменений говорил и министр экономики Максим Орешкин.

В октябре Кудрин выразил сомнение в заявленных правительством в проекте федерального бюджета темпах экономического роста. Он счел нереальным запланированное увеличение экономики в 3,1% в 2021 году. Глава СП также отметил, что рост ВВП в этом году будет 1% «по нашей оценке», хотя официальный прогноз 1,3%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.19

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