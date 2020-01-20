Госдума намерена запретить банковскую комиссию при оплате ЖКУ

В Госдуму до конца февраля внесут законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным платежам, рассказал «Известиям» зампред Госдумы Сергей Неверов. По его словам, на сегодняшний день рассматривается два варианта урегулирования этого вопроса: через внесение поправок в Жилищный кодекс или за счет изменения ряда законодательных актов, в том числе законодательства о банках и национальной платежной системе.

Народный избранник рассказал, что изначально также рассматривался вариант наложить запрет на взимание комиссий с уплаты штрафов и других обязательных платежей, но после консультаций с участниками рынка было решено распространить правило только на коммунальные платежи.

Ранее Неверов говорил, что комиссия банков за оплату ЖКУ составляет от 0,5 до 2% независимо от способа оплаты – наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат. Депутат считает, что ситуация, когда граждане оплачивают не только обязательные платежи, но еще и сам факт платежа, несправедлива. По словам Неверова, Он добавил, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина поддержала инициативу.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.20

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