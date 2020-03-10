Евро подорожал на 6 рублей: ЦБ резко повысил официальные курсы валют

Центробанк России значительно повысил с 11 марта официальные курсы доллара США и евро.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «американец» подорожал на 4,5 рубля до 72,0208 рубля. Единая европейская валюта прибавила 6,01 рубля: с завтрашнего дня ее курс составит 81,8588 рубля.

По состоянию на 15:31 мск, доллар на Московской бирже торгуется по 71,51 рубля, прибавив 2,9 рубля к закрытию предыдущих торгов, евро – по 81,47 рубля (+3,9 рубля).

Напомним, что после открытия торгов на Мосбирже рубль резко упал после обвала мировых цен на нефть и шторма на глобальных фондовых рынках. Так, доллар взлетел до 72,24 рубля, евро – до 81,89 рубля.

В конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия pfzdbkf о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Стоимость нефти марки Brent накануне снизилась до 30 долларов за баррель, потеряв в цене более чем 30%, американская легкая нефть WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель. Стоимость евро на международном валютном рынке 9 марта достигала отметки в 86 рублей. Доллар торговался по цене более 75 рублей.

Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. Так, индекс S&P500 рухнул на 7,6%, европейский Euro Stoxx 600 – на 7,5%, японский Nikkei – 5,1%, Nasdaq – 7,29%, Dow Jones – 7,79%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.20

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