Рубль снова обвалился на фоне резко подешевевшей нефти

Курс рубля резко снизился на открытии торгов на Москвовской бирже на фоне обвального падения мировых цен на нефть. Доллар взлетел выше 80 рублей, евро подскочил выше 89 рублей.

На 10:02 мск курс доллара рос на 1,48 рубля до 80,2 рубля, единая европейская валюта к этому времени подорожала на 1,35 рубля, до 89,09 рубля.

Российский фондовый рынок также падает. Индекс РТС в начале торговой сессии упал на 2,2%, до 934 пунктов. Индекс Мосбиржи снизился на 0,82%, до 2381 пункта.

Цены на нефть сегодня в очередной раз обвалились на фоне новостей о продолжающемся распространении нового коронавируса COVID-19.

На торгах на Лондонской бирже ICE Future стоимость июньских фьючерсов североморской смеси Brent опускалась более чем на 7,5%, до 23,1 доллара за баррель. Сейчас нефть торгуется по цене 26,29 доллара за баррель. Цена американской легкой нефти марки WTI с поставкой в мае снижалась до 20,3 доллара за баррель – минимум с 2002 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.03.20

Банк, из которого украли 3 млрд рублей, признали банкротом. / Правительство России начинает готовить нормативную базу для введения налога на проценты по вкладам. / Из банков в технику: крымчане закрывают вклады, чтобы скупить электронику. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»