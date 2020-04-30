Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Банки с 1 мая 2020 года не будут взимать комиссии за переводы по номеру мобильного телефона в системе быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении Центробанка России.

Речь идет о переводах как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках – участниках СБП.

При переводах свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия для клиентов банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тысячи рублей, уточнили в ЦБ.

На сегодняшний день к системе быстрых переводов подключено 55 банков.

Напомним, что предстоящую отмену комиссий регулятор анонсировал еще в марте в качестве одной из мер поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

Система быстрых платежей начала свою работу в конце января 2019 года. В прошлом году году граждане совершили через эту систему операций на сумму 55 млрд рублей.

Ранее ЦБ отменил с 1 апреля комиссии для банков на переводы, производимые физлицами в СБП. Эта мера действует до 30 июня 2022 года. Она позволит банкам предоставлять своим клиентам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

Москва, Наталья Петрова

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