ЦБ призвал кредиторов не применять санкций к пострадавшим от Covid-19 заемщикам

Банк России утвердил меры по поддержке физлиц и компаний, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. Регулятор рекомендовал финансово-кредитным и микрофинансовым организациям реструктурировать выданные заразившимся новой инфекцией гражданам кредиты.

ЦБ также рекомендует не назначать пени и штрафы заемщикам, которые смогут документально подтвердить факт заражения Covid-19. Помимо этого, регулятор просит кредиторов не направлять взысканий на заложенное по кредитам недвижимое имущество в случае нарушения заемщиками своих обязательств вплоть до 30 сентября 2020 года.

Кроме того, ЦБ обратился и к страховым компаниям. Им рекомендовано идти навстречу заразившимся коронавирусной инфекцией клиентам в случае поступления от них просьб об отсрочке платежа по договорам добровольного страхования или продлении срока урегулирования страховых случаев. Также ЦБ рекомендует не взимать штрафов и пеней за нарушение положений договора добровольного страхования на период временной нетрудоспособности страхователя.

Со своей стороны регулятор заявил о снижении предельных размеров комиссии, взимаемой за перевод средств через Систему быстрых платежей (СБП) – с 1 мая все переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц должны производиться бесплатно. ЦБ отмечает, что это позволит физлицам осуществлять переводы беспрепятственно и в режиме онлайн.

Также регулятор занимается вопросом установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок продуктов и лекарств.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.20

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